Die US-Band Maroon 5 sorgt beim 53. Super Bowl am 3. Februar in Atlanta im Bundesstaat Georgia für die Halbzeitshow. Das gab die Football-Profiliga NFL am Sonntag offiziell bekannt.

Allerdings war schon im Oktober durchgesickert, dass die Pop-Gruppe aus Los Angeles den Zuschlag bekommen hat. Außerdem werden Travis Scott und Big Boi dabei sein.

Beim letztjährigen Meisterschaftsfinale der NFL in Minneapolis hatte US-Superstar Justin Timberlake zum dritten Mal in der Pause für die Show gesorgt. 2004 entblößte Timberlake bei einem gemeinsamen Auftritt mit Janet Jackson deren Brust - der Vorfall machte als "Nipplegate" Schlagzeilen.