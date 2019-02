Der US-amerikanische Milliardär Robert Kraft, Besitzer des Super-Bowl-Siegers New England Patriots, ist im Zuge einer Razzia wegen des Vorwurfs der worden.

Wie die Polizei in Jupiter/Florida auf einer Pressekonferenz mitteilte, gehört Kraft zu einer Gruppe von 25 beschuldigten Personen. Tatort war ein Massagesalon in Jupiter. Laut Polizeiangaben existieren Zeugenaussagen und Videomaterial, die die Schuld Krafts belegen sollen. "Wir sind genauso fassungslos wie alle anderen", sagte Polizeichef Daniel Kerr, nachdem Kraft als einer der Beschuldigten identifiziert worden war.

In einem Statement dementierte ein Sprecher Krafts jegliche Schuld des 77-Jährigen. "Wir bestreiten ausdrücklich, dass Herr Kraft an illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen ist. Aufgrund der laufenden Untersuchung werden wir den Fall nicht weiter kommentieren", heißt es dort.

Großrazzia wegen Prostitution

Es handelte sich um eine große Razzia im Zuge des Sexhandels in der Gegend um Palm Beach County. In den vergangenen Tagen wurden rund 200 Haftbefehle erlassen, weitere sollen folgen. Wie die Polizei verlauten ließ, wurden gezielt Kameras in Massagesalons platziert, um illegale Aktivitäten aufzuzeichnen.

Die New England Patriots gewannen Anfang dieses Monats den Super Bowl in Atlanta.