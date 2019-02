Neben dem Spiel und der Halbzeitshow zählen vor allem die Werbespots im US-amerikanischen Fernsehen zu den Highlights des Super Bowl.

Bereits Tage vor dem Triumph der New England Patriots werden die oftmals humorvollen Spots erstmals veröffentlicht und erfahren ein riesengroßes mediales Interesse.

Kein Wunder, lassen sich die Werbetreibenden ihren rund 30-sekündigen Spot doch Millionen Dollar kosten, um die Zuschauer zum Kauf ihrer Produkte anzuregen.

SPORT1 stellt die verrücktesten Werbespots des Super Bowl LIII vor:

Für einen kleinen Aufreger sorgte Automobilhersteller Hyundai. In dem Spot mit Schauspieler Jason Bateman ist zu sehen, wie ein Pärchen einen Aufzug betritt, der auf verschiedenen Ebenen mit "unangenehmen Erfahrungen" hält. Dazu zählen die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt und das Aufklärungsgespräch mit den Eltern. Neben anderen Unannehmlichkeiten wird auch ein veganes Abendessen gezeigt, bei dem die Gastgeberin ein "Beetloaf" in die Kamera hält. Diese Anspielung fanden einige Veganer überhaupt nicht lustig und drohten Hyundai mit Boykott. Die überwiegende Mehrheit - darunter auch Veganer, die es nicht als persönlichen Angriff auffassten - kommentierte ihn aber positiv.

Oscar-Preisträger Jeff Bridges hatte einigen Fans Hoffnung auf eine Fortsetzung von "The Big Lebowski" gemacht - doch daraus wird nichts. Sein kurzer bei Twitter gepostete Teaser war lediglich ein Werbespot für ein Bier der Marke Stelle Artois, in dem "The Dude" in einer Bar auf Schauspiel-Kollegin Sarah Jessica Parker in ihrer "Sex and the City"-Rolle Carrie Bradshaw trifft.

Alles beginnt ganz harmlos: Nachdem ein weiblicher Gast eine Cola bestellt, fragt der Kellner, ob Pepsi "okay sei". Daraufhin steht Schauspieler Steve Carell am Nebentisch erbost auf und erklärt mit Beispielen, warum das Getränk mehr als okay ist. Kurz darauf rappt such noch Lil' John und Sängerin Carli B gönnt sich ebenfalls eine Pepsi.

