Die neben dem Draft Ende April aufregendste Woche der NFL-Offseason beginnt: die Free Agency. Mit dem Start des neuen Geschäftsjahr am Montag, dem 11. März, dürfen die Teams offiziell mit allen vertragslosen Spielern verhandeln. Unterschrieben werden dürfen neue Verträge aber erst am Mittwoch, trotzdem werden die Deals schon vorher ans Licht kommen. SPORT1 hält sie HIER auf dem Laufenden.

Die Top-Meldungen im Überblick:

Redskins-Trade für Mosley?

49ers jagen Ex-Bucs LB

Gerüchte um Odell Beckham

+++ Redskins-Trade für Mosley? +++

Bei den Washington Redskins scheint hinter den Kulissen einiges in Bewegug zu sein. Nach Informationen von NFL Network-Reporter Tom Pelissero will man die Linebacker Zach Brown und Mason Foster traden, um die Wunschlösung C.J. Mosley zu den Redskins zu lotsen. Nach dem Alexander-Deal wird das aber wohl alles andere als billig.

+++ 49ers jagen Ex-Bucs Alexander +++

Kwon Alexander, der ehemalige Linebacker der Tampa Bay Buccaneers, steht laut ESPN vor einer Unterschrift bei den San Francisco 49ers. Der Kontrakt soll einen Umfang von 54 Millionen US-Dollar bei einer Laufzeit von vier Jahren haben. 27 Millionen US-Dollar wären garantiert.

+++ Gerüchte um Odell Beckham +++

Die Gerüchte um Odell 'Beckham reißen nicht ab. Laut Jeff Howe von The Athletics soll New York an einem möglichen Trade basteln. wie belastbar diese Gerüchte allerdings sind, ist fraglich, da sich die Giants erst von Olivier Vernon und Landon Collins getrennt haben. Es bleibt also spannend in New York.

+++ NFL Free Agency 2019: Los geht's! +++

Auch Trades dürfen erst am Mittwoch offiziell vollzogen werden. Trotzdem gab es schon einige interessante Tauschgeschäfte. Der chronisch unzufriedene Receiver-Star Antonio Brown wurde für zwei Draftpicks von den Pittsburgh Steelers nach Oakland verfrachtet.

Die Washington Redskins holten Quarterback Case Keenum aus Denver, Super-Bowl-Champion New England Patriots verstärkte sich mit Defense End Michal Bennett aus Philadelphia.

+++ Dolphins und Jets jagen Patriots-Star +++

Die New England Patriots fürchten seinen Abgang und holten deshalb in Michael Bennett bereits einen möglichen Ersatz. Für einen Fünftrundenpick 2020 erhalten sie den 33-Jährigen und einen Siebtrundenpick der Philadelphia Eagles 2020.

Nach Informationen von The Athletic sind die Miami Dolphins und New York Jets heiß auf Trey Flowers. Der Quarterback-Jäger war einer der Schlüsselspieler der Patriots auf dem Weg zum Super-Bowl-Erfolg über die L.A. Rams im Februar.

Der 25-Jährige ist der beste Defensive End auf dem Markt und dürfte mehr als 15 Millionen Dollar jährlich bekommen - wohl zu viel für die Patriots. Sie verzichteten darauf, ihn mit dem Franchise Tag zu belegen.

+++ Chiefs feuern Houston +++

Linebacker Justin Houston darf sich eine neue Franchise suchen. Wie die Chiefs bekanntgaben, haben sie den 30-Jährigen entlassen - nach acht Jahren und 377 Tackles. Houston ist viermaliger Pro Bowler und hatte 2014 mit 22 Quarterback-Sacks seine mit Abstand beste Saison. An diese Leistungen konnte er seitdem aber nicht mehr anschließen. Den Chiefs war er deshalb schlicht zu teuer.

+++ Raiders holen Brown - ein absoluter Steal +++

Die Trade-Saga um NFL-Superstar Antonio Brown hat ein Ende gefunden. Die favorisierten Oakland Raiders schlagen zu. Im Gegenzug bekommen die Pittsburgh Steelers nur den Dritt- und Fünftrundenpick der Raiders. Ursprünglich hatten die Steelers auf einen Erstrundenpick gehofft. Browns diverse Äußerungen und seine finanziellen Forderungen schreckten aber alle anderen Interessenten wie Buffalo, Washington oder Philadelphia ab.

Nach Informationen von ESPN hat sich Brown mit den Oakland Raiders auf einen Dreijahres-Vertrag über 50 Millionen Dollar geeinigt. Der Kontrakt könnte durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 54 Millionen Dollar anwachsen, 30 Millionen sind wohl garantiert. Brown ist nach wie vor einer der besten Receiver der NFL, aber bereits jenseits der 30. Sein Verhältnis zu den Steelers war zuletzt so zerrüttet, dass Pittsburgh selbst die exorbitanten 21 Millionen für Brown auf seinem Salary Cap in Kauf nahm, um ihn loszuwerden.