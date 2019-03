Das Kapitel Rob Gronkowski in der NFL ist vorbei. Der Tight End der New England Patriots hat in einem Statement seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben.

"Ich werde mich mit dem heutigen Tag aus dem American Football zurückziehen", schrieb der 29-Jährige bei Instagram. Im Mittelpunkt seiner Erklärung stand der Dank an den aktuellen Super-Bowl-Sieger.

"Es begann alles im Alter von 20 Jahren, als beim NFL-Draft mein Traum wahr wurde. In ein paar Monaten werde ich nun 30 und treffe die wohl größte Entscheidung in meinem Leben", so der Sportler weiter.

Gronk dankt Kraft und Belichick

"Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, die mir Rob Kraft (Besitzer der Patriots, Anm.d.Red.) und Coach Bill Belichick 2010 gegeben haben, als sie mich mit all meiner Dummheit gedraftet haben", erinnert sich Gronkowski.

Auch an die Fans der Patriots richtete der Tight End warme Worte. "Vielen Dank an alle Pats-Fans auf der ganzen Welt. Ihr werdet für den Rest meines Lebens Teil meines Herzens sein."

In den vergangenen neun Jahren gewann Gronkowski mit New England dreimal den Super Bowl und wurde fünfmal in den Pro Bowl gewählt. Vor allem in den letzten Jahren wurde er aber auch immer wieder von Verletzungen geplagt. Eine komplette Spielzeit bestritt er zuletzt 2011.

Bei den Patriots hat der 29-Jährige noch einen Vertrag bis 2020.

Wie es nach seiner Football-Karriere weitergeht, dazu machte er keine Angaben.