Elijah Holyfield, Sohn des früheren Box-Schwergewichts-Weltmeisters Evander Holyfield, startet seine Karriere in der NFL. Der 20 Jahre alte Running Back unterschrieb bei den Carolina Panthers einen Vertrag für die kommende Saison.

An Selbstvertrauen mangelt es dem Rookie nicht, der von der University of Georgia nach Carolina kommt. "Ich denke, ich kann dabei helfen, die Kultur im Team zu verändern und mehr Härte reinbringen", sagte Holyfield, "wenn du jemanden haben willst, der als Running Back alles kann, dann bin ich euer Mann."

Die breite Brust dürfte Elijah von seinem Vater geerbt haben. Evander Holyfield (The Real Deal), war Champion im Cruiser- und Schwergewicht. Unvergessen ist sein WM-Kampf am 28. Juni 1997 gegen US-Rüpel Mike Tyson, in dem ihm dieser ein Stück aus dem rechten Ohr biss.