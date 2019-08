Hiobsbotschaft für den deutschen NFL-Profi Equanimeous St. Brown.

Der Wide Receiver der Green Bay Packers wurde beim Test gegen die Oakland Raiders (21:22) übel abgeräumt und zog sich dabei eine schwere Knöchelverletzung am linken Fuß zu. Das gab die NFL am Freitagvormittag bekannt. Er fällt auf "unbestimmte Zeit" aus, heißt es in der Liga-Mitteilung.

Nach einem gefangenen Pass von Backup-Quarterback Tim Boyle wurde St. Brown von dem gegnerischen Safety Erik Harris regelwidrig mit einem Helmet-to-Helmet-Hit gestoppt. Spieler beider Mannschaften knieten zur Anteilnahme nieder.

Gestützt von Betreuern humpelte St. Brown vom Feld und konnte dabei den linken Fuß nicht belasten.

Die Packers haben ihrerseits noch keine Mitteilung zum Zustand des jungen Deutschen herausgegeben.