Super-Bowl-Champion New England Patriots kann in der am 5. September beginnen neuen Saison wieder auf Wide Receiver Josh Gordon bauen.

Die NFL erteilte dem Skandalprofi am Freitag die Genehmigung unter Auflagen wieder am offiziellen Spielbetrieb teilzunehmen.

"Wir alle wollen, dass Josh persönlich und beruflich erfolgreich ist. Jeder teilt diese Hoffnung und wird ihn weiterhin in jedem erdenklichen Maße unterstützen. Aber wie Josh eingeräumt hat, hängt sein Erfolg letztendlich von ihm ab", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Gordon wurde im Dezember 2018 wegen eines Verstoßes gegen die Bestimmungen seiner Wiedereinstellung im Rahmen des Drogenmissbrauchs der Liga auf unbestimmte Zeit suspendiert.

Gordon wegen Drogenmissbrauch gesperrt

Gordon wurde nachdem die Cleveland Browns 2012 drafteten mehrmals von der NFL wegen Verstößen gegen ihre Drogenpolitik suspendiert. Der 28-Jährige hatte im November vergangenen Jahres in einem Interview zugegeben, vor jedem Spiel Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Nach der Saison 2014/15 wurde Gordon wegen Drogenmissbrauchs für sage und schreibe 20 Spiele gesperrt, bestritt bis Dezember 2017 kein Spiel mehr in der NFL.

Im September 2018 wechselte er zu den Patriots. Für diese absolvierte er bis zu seiner Suspendierung elf Spiele, in denen er drei Touchdowns erzielte.

Aufgrund mangelnder "Kondition und Übung" wird Gordon laut Aussage der NFL am kommenden Donnerstag im nächsten Preseason-Spiel der Patriots noch nicht auflaufen.