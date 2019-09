vergrößernverkleinern Aaron Rodgers feierte mit den Green Bay Packers den ersten Saisonsieg © Getty Images

Zum Auftakt in die neue NFL-Saison bejubeln die Green Bay Packers den ersten Sieg. Das Duell der Rivalen in der NFC North hält aber nicht, was es verspricht.