Jakob Johnson ist seinem NFL-Traum einen Schritt nähergekommen und in den 53er Kader der New England Patriots befördert worden.

Somit kann er auf einen Einsatz gegen die New York Jets hoffen. (NFL: New England Patriots - New York Jets, Sonntag ab 19.00 Uhr LIVESCORES)

Der gebürtige Stuttgarter stand beim Titelverteidiger im Practice Squad und wurde nun nach der Verletzung von Fullback James Develin in den 53-Mann-Roster befördert.

Develin muss für das Spiel gegen die Jets aufgrund einer Nackenverletzung passen.

Der Fullback hat zwar in dieser Saison noch keinen Lauf bekommen, stand aber in Woche eins bei 46 Prozent der Offensiv-Snaps auf dem Feld. In der zweiten Woche gegen die Miami Dolphins kam er auf 37 Prozent.

Johnson bekommt Browns Kaderplatz

Johnson profitiert bei seiner Beförderung auch von der Posse um Antonio Brown. Durch die Entlassung des Skandal-Profis haben die Patriots einen Platz in ihrem 53er Kader frei.

Den bekommt nun vorerst Johnson, der im Rahmen des International Pathway Programs den Weg in die NFL gefunden hatte.

In der Preseason kam er in allen vier Vorbereitungsspielen zum Einsatz und hatte dort zwei Pässe für 14 Yards gefangen.

Letztes Jahr lief er noch für die Stuttgart Scorpions in der German Foorball League auf. Davor spielte er am College von Tennessee.