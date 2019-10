Odell Beckham Jr. muss eine Strafe in Höhe von 14.000 Dollar zahlen, weil er im Spiel der Cleveland Browns gegen die Seattle Seahawks eine zu kurze Hose trug, die seine Knie nicht bedeckte. Die Strafe verhängte die NFL per Brief.

Der Wide Receiver der Browns machte seinem Ärger am Montag via Instagram Luft und postete das Schreiben der NFL in seiner Story. Darin heißt es, er habe die Vorschriften zu Uniform und Ausrüstung missachtet. Aus diesem Grund wird ihm eine Strafe über 14.037 Dollar auferlegt. Zum Brief schreibt Beckham: "14.000 Dollar für Hosen, die mich vor rein gar nichts schützen. Dieser Mist ist lächerlich"

Bereits im Vorfeld hat sich Beckham über das Strafsystem der NFL echauffiert, nachdem er für eine Auseinandersetzung mit dem Cornerback der Baltimore Ravens, Marlon Humphrey, bestraft wurde. Dazu fand er ähnliche Worte: "Ich finde, dass das verrückt ist. Die NFL findet Wege, um es sich einfach zu nehmen. Die werden es sich von dir nehmen."

"Das beschützt mich nicht"

Für die Geldstrafe nach dem Disput kann der Wide Receiver allerdings noch mehr Verständnis aufbringen als über die Handhabe der NFL in Bezug auf die Uniformen der Spieler.

"Hosen über den Knien, ein heraushängendes Shirt - und wir reden hier von einem T-Shirt, das etwa 5 Dollar in der Produktion kostet - und du musst 5.000 Dollar dafür blechen. Pads über den Knien, dazu sage ich: "Glaubst du wirklich, dass dieses kleine Knee-Pad etwas bewirkt, wenn mich jemand rammt, der 250 Pfund wiegt und fast 30 km/h rennt. Ich bin nicht gut in Physik, aber wenn ich getroffen werde, beschützt mich das nicht."

Generell appelliert Beckham an die Liga und wünscht sich, dass sie den Fokus auf wichtigere Dinge, beispielsweise die Spiele selbst, legt.