Die Schlammschlacht zwischen Colin Kaepernick und der NFL geht in die nächste Runde.

Der ehemalige Quaterback der San Francisco 49ers, der seit seinem öffentlichen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze seit nunmehr drei Jahren Free-Agent ist, sagte sein für Samstagabend von der NFL angesetztes Workout vor den Augen zahlreicher NFL-Vertreter kurzfristig ab. Dies bestätigte die NFL in einer Pressemitteilung.

Grund dafür war, dass die Liga die Trainingseinheit nicht - wie von Kaepernick aus Gründen der Transparenz gewünscht - öffentlich austragen und keine TV-Teams und andere Medien zu dem Workout auf dem Gelände der Atlanta Falcons zulassen wollte.

Kaepernick absolviert eigenes Workout an High School

"Colin Kaepernick hat von Anfang an um einen fairen Ablauf gebeten und von Anfang an hat die NFL keinen angeboten", hieß es in einer Mitteilung von Kaepernicks Anwalt und Agenten: "Zuletzt hatte die NFL gefordert, dass Herr Kaepernick als Vorbedingung für das Training einen ungewöhnlichen Haftungsausschluss unterschreiben soll. Der von Vertretern von Herrn Kaepernick vorgeschlagene Standardhaftungsausschluss wurde abgelehnt."

Der 32-Jährige verschob das Workout daraufhin kurzerhand an die Charles R Drew High School in Riverdale/Georgia und forderte neben den Medien auch die Verantwortlichen der NFL-Teams dazu auf, dieser beizuwohnen. Zudem ließ er die Einheit von einem eigenes engagierten Kamerateam aufzeichnen und sendete diese live auf Youtube. Unterstützung bekam er dabei von Eric Reid, dem Safety der Carolina Panthers.

Die NFL betonte indes in ihrem Statement, dass sich trotz der Absage des geplanten Termins nichts an der Situation des Quarterbacks geändert habe. Er sei nach wie vor "Unrestricted Free Agent" und könne damit von jedem Team verpflichtet werden.