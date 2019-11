Die Sieglos-Serie der New York Giants hält weiter an: Im "Monday Night Football"-Spiel der NFL kassierten die Giants bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Vor heimischer Kulisse musste sich New York den Dallas Cowboys im NFC-East-Duell letztlich klar mit 18:37 geschlagen geben.

Das Duell der Quarterbacks entschied Dallas-Star Dak Prescott klar für sich. Der 26-Jährige warf drei Touchdown-Pässe und brachte 22 von 35 Pässen für 357 Yards an den Mann.

Turnover-Probleme von Jones gehen weiter

Sein Gegenüber Jones schaffte nur einen Touchdown und leistete sich drei Turnover, insgesamt steht er bei acht in dieser Saison. Dazu verlor der Rookie-Quarterback gegen die Cowboys bereits zum achten Mal in dieser Saison den Ball durch einen Fumble – traurige Liga-Bestwert.

Daher konnten die Cowboys auch problemlos ihren erneut mäßigen Start verschmerzen – denn direkt im ersten Play landete ein Pass von Prescott in den Armen von Giants-Safety Antoine Bethea. New York ging anschließend mit einem Field Goal in Führung.