Die Kansas City Chiefs haben in der Nacht auf Dienstag den siebten Sieg im elften Spiel eingefahren und die Tabellenführung in der AFC South verteidigt.

Gegen die Los Angeles Chargers setzte sich die Franchise um Star-Quarterback Patrick Mahomes im Aztekenstadion in Mexiko mit 24:17 durch. Mahomes brachte 19 von 32 Pässen für 182 Yards an den Mann und sorgte für einen Touchdown, musste allerdings auch eine Interception einstecken - seine zweite in der laufenden Saison.

Chiefs-Tight-End Travis Kelce fing sieben Pässe für 92 Yards und sorgte mit seinem Touchdown im dritten Viertel bereits für die erste Vorentscheidung.

Rivers mit vier Interceptions

Die entscheidende Szene spielte sich allerdings 18 Sekunden vor dem Ende ab: Daniel Sorensen, Safety der Chiefs, sorgte an der Goalline für die vierte Interception der Chargers und verhinderte somit den Ausgleich.

Für Philip Rivers war das die bereits vierte Interception der Partie - in den letzten beiden Spielen waren es sogar sieben. Der Quarterback von Los Angeles brachte insgesamt 28 von 52 Pässen über 353 Yards an.

Die Playoff-Hoffnungen der Chargers sind nach der fünften Pleite im siebten Spiel auf ein Minimum gesunken.