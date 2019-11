Der Kampf um die Playoffs in der NFL wird immer heißer. Wer zieht in die K.o.-Duelle um den Super Bowl ein?

Noch sind etwa eineinhalb Monate zu absolvieren, doch einige Teams stehen schon mächtig unter Druck.

Dies gilt nicht unbedingt für die Pittsburgh Steelers. Die befinden sich nach einer eindrucksvollen Serie von vier Siegen am Stück mittlerweile auf Playoff-Kurs. Diesen Trend wollen sie im Thursday Night Game bei den Cleveland Browns, die mit lediglich drei Erfolgen aus neun Partien ihren Ansprüchen klar hinterher hinken, fortsetzen.

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

49ers empfangen Cardinals

Am Sonntagabend deutscher Zeit greifen die Topteams dieser Saison ein. Die San Francisco 49ers, die am vergangenen Spieltag ihre erste Niederlage kassierten, bitten die Arizona Cardinals zum Duell.

Die New England Patriots um Superstar Tom Brady müssen ebenfalls am Sonntagabend bei den Philadelphia Eagles ran. Das Monday Night Game bestreiten die Los Angeles Chargers und die Kansas City Chiefs.

Die Chargers brauchen im Kampf um die Playoffs dringend einen Sieg.

So können Sie die NFL LIVE verfolgen:

TV: Pro7 Maxx

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Alle Spiele von Woche 11 im Überblick:

Freitag, 15. November:

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers (2.20 Uhr)

Sonntag, 17. November:

Carolina Panthers - Atlanta Falcons

Detroit Lions - Dallas Cowboys

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars

Miami Dolphins - Buffalo Bills

Baltimore Ravens - Houston Texans

Minnesota Vikings - Denver Broncos

Washington Redskins - New York Jets

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints (alle 19 Uhr)

San Francisco 49ers - Arizona Cardinals (22.05 Uhr)

Oakland Raiders - Cincinnati Bengals

Philadelphia 76ers - New England Patriots (beide 22.25 Uhr)

Montag, 18. November:

Los Angeles Rams - Chicago Bears (2.20 Uhr)

Dienstag, 19. November:

Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs (2.15 Uhr)