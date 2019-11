Die Post Season rückt unaufhaltsam näher!

Nur noch wenige Spiele und die Teilnehmer der Playoffs stehen fest. Einige Teams müssen noch zittern, andere kämpfen schon um die besten Plätze. Daher darf man sich nun keine Ausrutscher mehr erlauben. (SERVICE: Die Tabelle der NFL)

Das ist aber leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn zwei der besten Teams der Liga aufeinandertreffen. Die Baltimore Ravens empfangen die San Francisco 49ers zum Gigantentreffen. (NFL: San Francisco 49ers - Baltimore Ravens, Sonntag ab 19.00 Uhr im SPORT1-Livescore)

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Zusammen kommen beide Teams auf ganze 19 Siege. Erst zwei Mal mussten die Ravens als Verlierer vom Platz, die 49ers stehen sogar erst bei einer Niederlage.

Patriots als heimliche Gewinner des Gigantenduells

Doch abseits aller Statistiken wird vor allem eine Frage gestellt. Setzt sich der aktuell alles überragende NFL-Akteur in Person von Ravens-Quarterback Lamar Jackson durch oder behält die mannschaftliche Geschlossenheit der Kalifornier die Oberhand?

Das werden auch die New England Patriots interessiert verfolgen. Werden sie doch wichtige Aufschlüsse für etwaige Aufeinandertreffen gewinnen. Unabhängig davon können sich die Patriots aber schon als der heimliche Sieger der Partie fühlen.

Gehen die 49ers mit einem Triumph vom Feld, können die Patriots in ihrem Spiel bei den Houston Texans (NFL: Houston Texans - New England Patriots, Montag ab 2.20 Uhr im SPORT1-Livescore) einen großen Schritt Richtung Platz eins in der AFC machen. Bei dann zwei Spielen vor den Ravens wäre dieser kaum noch in Gefahr.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Sollten allerdings die Ravens die 49ers besiegen, hätten die Patriots in der AFC immer noch alles in der eigenen Hand, könnten dann aber im Gesamtranking die 49ers überflügeln.

Alle Spiele der Woche 13 im Überblick:

Donnerstag, 28. November

Detroit Lions - Chicago Bears (18.30 Uhr)

Dallas Cowboys - Buffalo Bills (22.30 Uhr)

Freitag, 29. November

Atlanta Falcons - New Orleans Saints (2.20 Uhr)

Sonntag, 1. Dezember

Indianapolis Colts - Tennessee Titans

Cincinnati Bengals - New York Jets

Carolina Panthers - Washington Redskins

Baltimore Ravens - San Francisco 49ers

Jacksonville Jaguars - Tampa Bay Buccaneers

New York Giants - Green Bay Packers

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns

Miami Dolphins - Philadelphia Eagles (alle 19.00 Uhr)

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams

Kansas City Chiefs - Oakland Raiders

Denver Broncos - Los angeles Chargers (alle 22.25 Uhr)

Montag, 2. Dezember

Houston Texans - New England Patriots (2.20 Uhr)

Dienstag, 3. Dezember

Seattle Seahawks - Minnesota Vikings (2.15 Uhr)