Die Houston Texans haben als nächstes Team die Qualifikation für die Playoffs in der NFL sicher. Das Team aus Texas schlug die Tampa Bay Buccaneers auswärts mit 23:20 und buchte damit das Ticket für die K.o.-Runde.

Durch den Erfolg gewannen die Texans zum zweiten Mal in Folge den Titel in der AFC South. Dies gelang ihnen zudem zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren.

Letztlich waren die vier Interceptions von Bucs-Quarterback Jameis Winston der entscheidende Faktor. Für Tampa Bay war der Traum von den Playoffs bereits vor dem Spiel ausgeträumt.

