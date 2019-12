Die New England Patriots haben mit einer kuriosen Verpflichtung für Aufsehen gesorgt.

Wie der NFL-Champion bekannt gab, gehört ab sofort Kicker Josh Gable zur Practice Squad. An und für sich ist daran nichts Außergewöhnliches, das wird es erst bei einem genauen Blick auf die sportliche Vita des 29-Jährigen.

Gable spielte nie American Football an einem College, war dann als Fußballprofi in Italien und Belgien aktiv, bevor er 2016 in die USA zurückkehrte. Dort spielte er fortan für für Nebraska Danger, die Iowa Barnstormers und die Tucson Sugar Skulls in der Indoor Football League.

Gable für Trickshots bekannt

Am bekanntesten ist Gable ist für seine Trick-Kicks, die er regelmäßig in den sozialen Medien postet. Auf mehreren Youtube-Videos zeigt er seine Fertigkeiten mit dem Ei. Dies hält er beispielsweise mehrere male mit dem Fuß in der Luft, ehe er es durch ein Footballtor befördert.

Auch seine Treffsicherheit in den Videos ist bemerkenswert. So trifft er den Pfosten einer Flutlichtanlage mehrere Male aus großer Entfernung.

Gable ist bei den Patriots kein Unbekannter. 2017 luden sie ihn zu ihrem Rookie-Minicamp ein. Er gehörte auch zu einer Gruppe von Kickern, die die Patriots Anfang Oktober dieses Jahres testeten, nachdem sich der langjährige Stammkicker Stephen Gostkowski wegen einer Hüftverletzung einer Operation unterziehen musste.

Patriots wechseln Kicker regelmäßig

Seitdem versuchten es die Patriots mit drei weiteren Kickern. Zuerst verpflichteten sie den 37-jährigen Veteranen Mike Nugent. Dieser wurde aber Ende Oktober wieder entlassen, nachdem er im Spiel gegen die Cleveland Browns zwei Field Goals vorbeisetzte.

Sein Nachfolger wurde Nick Folk. Ende November wurde er wegen einer Operation für ein Spiel von Kai Forbath ersetzt. Jetzt ist Folk wieder Kicker Nummer eins der Patriots.

Auch wegen der nahenden Playoffs ist nicht damit zu rechnen, dass Gable den Job von Folk übernehmen wird. Vielmehr soll er diesen und Punter Jake Bailey im Training etwas entlasten.