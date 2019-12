Der Super Bowl in Miami am 2. Februar rückt immer näher, und die NFL-Playoffs nehmen Konturen an.

Dabei spielen NFC und AFC jeweils getrennt ihren Sieger aus, die sich dann im Super Bowl gegenüber stehen werden. SPORT1 gibt nach den ersten Spielen von Woche 16 einen Überblick wie das Playoff-Rennen in der NFL aussieht.

Wer erreicht aktuell die Playoffs in der NFC?

1. San Francisco 49ers (12 Siege - 3 Niederlagen)

Nach dem Sieg über die Los Angeles Rams wären die 49ers aktuell an eins gesetzt. Doch in der kommenden Woche muss auch bei den Seattle Seahawks gewonnen werden, um den Top-Platz zu behalten. Bei einer Niederlage droht dem Team von Kyle Shanahan die Wild-Card-Runde als Auswärtsteam.

2. Green Bay Packers (11-3)

Die Packers haben vergangene Woche durch den Sieg über die Chicago Bears den Platz in den Playoffs erobert. Mit einem Sieg bei den Minnesota Vikings können Aaron Rodgers und Co. sogar den Division-Titel in der NFC North holen und wären damit gesetzt. Sogar bei einer Niederlage wäre, vorausgesetzt ein Sieg gegen die Detroit Lions gelingt in Woche 17, der Division-Titel drin.

3. New Orleans Saints (11-3)

Die Saints haben den Tiebreaker (Regelung, wer bei gleicher Bilanz besser postiert ist) gegen Conference-Rivale Green Bay nicht auf ihrer Seite, weil sie die schlechteren Ergebnisse in den Conference-Duellen eingefahren haben. Soll es Heimvorteil oder gar eine Bye-Week geben, braucht es die Hilfe der Packers.

4. Dallas Cowboys (7-7)

In der schwachen NFC East sind aktuell die Cowboys auf Kurs Richtung Division-Meisterschaft. Ausschlaggebend ist aber noch das Duell gegen die Philadelphia Eagles. Bei einem Sieg dort ist der Titel sicher, andernfalls haben die Eagles mit einem Sieg in Woche 17 gegen die New York Giants noch die Chance auf Rang eins in der NFC East zu springen.

5. Seattle Seahawks (11-3)

Der schärfste Rivale der 49ers kann mit zwei Siegen gegen Arizona und San Francisco den Division-Titel in der NFC West erreichen. Dies bedeutet allerdings nicht automatisch die Position eins. Sollten sie beispielsweise gleichauf mit den Saints sein, würden diese aufgrund des Tiebreakers vor ihnen stehen.

6. Minnesota Vikings (10-4)

Die Vikings profitierten von der Rams-Niederlage, die sich dadurch aus dem Playoff-Rennen verabschiedeten. Mit zwei Siegen in den letzen beiden Spielen können die Wikinger sogar noch Platz eins in der NFC North erobern, falls die Packers beide Partien verlieren sollten. Andernfalls - und das ist weitaus wahrscheinlicher - gehen sie als Wildcard-Team in die Playoffs.

Diese Teams haben noch Playoff-Chancen in der NFC:

- Philadelphia Eagles (7-7)

Wer erreicht aktuell die Playoffs in der AFC?

1. Baltimore Ravens (12-2)

Das Team um MVP-Kandidat Lamar Jackson hat den Titel in der AFC North bereits sicher. Für die Top-Position in den AFC-Playoffs benötigen sie lediglich noch einen Sieg oder jeweils eine Pleite von den New England Patriots und den Kansas City Chiefs. Selbst bei einer Niederlage gegen die Cleveland Browns am Montag ist ihnen mindestens Rang zwei in der AFC - und damit eine Bye-Week plus Heimspiel - nicht mehr zu nehmen.

2. New England Patriots (12-3)

Der Titel in der AFC East - der 17. in den vergangenen 19 Jahren - ist nach dem Sieg über die Buffalo Bills im Sack. Mit einem Sieg über die Miami Dolphins oder einer vorherigen Pleite der Chiefs ist die zweite Position gesichert.

3. Kansas City Chiefs (10-4)

In der AFC West haben die Chiefs um Patrick Mahomes bereits den Titel eingeheimst. Zusätzlich halten sie noch Siege über die Ravens und die Patriots als Trümpfe in der Hinterhand. Um in der Wild-Card-Round frei zu bekommen, müssen sie aber auf Patzer der beiden Teams hoffen.

4. Houston Texans (10-5)

Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren haben sich die Texans in der AFC South den Division-Titel gesichert. Maximal Rang drei ist nun noch drin, wenn sie die Tennessee Titans in der kommenden Woche schlagen und die Chiefs eine Niederlage kassieren. Denn Deshaun Watson und Co. haben das Duell gegen die Chiefs für sich entschieden.

5. Buffalo Bills (10-5)

Die Position der Bills ist nach der Pleite bei den Patriots bereits fest zementiert, doch gegen die unbequemen Bills möchte nun wahrlich kein Team gerne spielen.

6. Pittsburgh Steelers (8-6)

Patzen verboten heißt es für das Team von Coach Mike Tomlin, wenn die Playoffs erreicht werden sollen. Denn aktuell hält nur der gewonnene Tiebreaker gegen die Tennessee Titans die Playoff-Hoffnungen der Steelers aufrecht.

Diese Teams haben noch Playoff-Chancen in der NFC:

- Tennessee Titans (8-6)

- Cleveland Browns (6-8)

- Oakland Raiders (6-8)

So laufen die Playoffs in der NFL ab

- Wildcard Round

Diese Runde entspricht dem Achtelfinale wobei die beiden topgesetzten Teams von AFC und NFC dort pausieren. Die beiden höher gesetzten Teams haben dabei jeweils Heimrecht, wobei der Dritte den Sechsten bekommt und der Vierte gegen den Fünften spielt. Daraus würden sich aktuell folgende Begegnungen ergeben.

NFC

New Orleans Saints - Minnesota Vikings

Dallas Cowboys - Seattle Seahawks

AFC

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers

Houston Texans - Buffalo Bills

- Divisional Round

Die beiden topgesetzten Teams von AFC und NFC greifen ein, wobei der Erste das schlechtere Sieger-Team aus der Wildcard Round erhält und der Zweite das stärkere. Beide haben dabei Heimrecht.

- Conference Championships

Die Sieger der Divisional Round treffen aufeinander, wobei das bessere Team Heimrecht genießt.

- Super Bowl

Der Sieger aus NFC bekommt es mit dem Sieger der AFC zu tun. Super Bowl LIV findet am 2. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami statt.