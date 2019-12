Der NFL steht offenbar ein echter Hammerdeal ins Haus.

Skandal-Profi Antonio Brown veröffentlichte am frühen Freitagmorgen US-amerikanischer Zeit auf seinem Instagram-Account ein Dokument, das es ihm erlauben soll, bei den New Orleans Saints zu trainieren.

Kurz darauf postete Brown obendrein eine kurze Videosequenz aus der Kabine der Saints. NFL-Insider Adam Schefter bestätigte wenig später, dass sich Brown für ein Workout beim Team von Head Coach Sean Payton aufhält.

Saints kämpfen um Platz 1 in der NFC

Auch wenn damit noch längst nichts in trockenen Tüchern ist: Ein Engagement des Wide Receivers bei einem der besten Teams der NFL scheint angesichts dieser Hinweise sehr wahrscheinlich - und würde die Machtverhältnisse in der Liga wohl nachhaltig durcheinanderwirbeln.

Mit zwölf Siegen bei nur drei Niederlagen hat New Orleans vor dem letzten Spieltag der Regular Season gleichauf mit den San Francisco 49ers, den Green Bay Packers und den New England Patriots ligaweit die zweitbeste Bilanz nach den Baltimore Ravens (13-2).

Mit einem Sieg bei den Carolina Panthers könnten sich die Saints je nach Abschneiden der 49ers und Packers sogar noch den Regular-Season-Titel in der NFC und damit neben einem Freilos in der ersten Playoff-Runde auch das Heimrecht bis zum Super Bowl sichern.

Receiver-Duo mit Brown und Thomas?

Bekäme Star-Quarterback Drew Brees in Brown tatsächlich eine weitere Anspielstation, hätten die Saints das wohl beste Receiver-Duo der NFL in ihren Reihen - schließlich stellte Michael Thomas erst jüngst den Rekord für die meisten Receptions in einer NFL-Saison auf und liegt mit 1688 Receiving Yards auch in dieser Statistik ligaweit an der Spitze.

Der 31-jährige Brown war 2010 von den Pittsburgh Steelers gedraftet worden und hatte sich dort zu einem der besten Receiver der NFL entwickelt.

Nach einem Zerwürfnis mit den Steelers forderte er im Sommer einen Trade und wurde zunächst zu den Oakland Raiders abgegeben. Weil er auch dort für Querelen sorgte, entließen ihn die Raiders noch vor dem Saisonstart wieder.

Kurzes Gastspiel bei den Patriots

Noch am selben Tag unterschrieb Brown daraufhin bei den New England Patriots, für die er in Woche 2 bei seinem Debüt auf Anhieb einen Touchdown beim 43:0 gegen die Miami Dolphins fing.

Es sollte jedoch sein letztes Spiel für das Team um Quarterback Tom Brady bleiben: Infolge von Vergewaltigungsvorwürfen durch seine ehemalige Fitnesstrainerin Britney Taylor sowie weitere Anschuldigungen durch eine zweite Frau, die Brown daraufhin bedroht haben soll, wurde der Receiver auch von den Patriots entlassen.