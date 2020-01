Die Kansas City Chiefs haben nach einer atemberaubenden Aufholjagd das Playoff-Halbfinale der NFL erreicht.

Das Team um Quarterback Patrick Mahomes setzte sich trotz eines 0:24-Rückstands in einer unterhaltsamen Partie mit 51:31 gegen die Houston Texans durch und bekommt es in der Runde der letzten Vier am 19. Januar zu Hause mit Favoritenschreck Tennessee Titans zu tun.

Die Titans schalteten am Samstag die Baltimore Ravens, das beste Team der regulären Spielzeit, aus. In der ersten Play-off-Runde hatte Tennessee die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady bezwungen.

Im Arrowhead-Stadion in Kansas City waren zunächst die Texans am Zug und gingen mit 24:0 in Führung.

Chiefs nutzen Fehler

Danach bot sich das umgekehrte Bild: Begünstigt durch teils haarsträubende Fehler der Gäste erzielten die Chiefs im zweiten Viertel binnen 3:24 Minuten drei Touchdowns, kamen auf 21:24 heran und gingen noch vor der Halbzeit mit einem weiteren Touchdown erstmals in Führung.

Chiefs-Cheftrainer Andy Reid nannte das Duell in der Pause ein "wildes Spiel".

Insgesamt gelangen den Gastgebern sechs Touchdowns in Serie, drei durch Damien Williams und drei durch Travis Kelce.