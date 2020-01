Die San Francisco 49ers sind den Kansas City Chiefs dank einer über weite Strecken herausragenden Vorstellung im NFC Championship Game in den Super Bowl LIV gefolgt.

Im Gigantenduell mit den Green Bay Packers setzte sich der fünfmalige NFL-Champion nach einer bärenstarken ersten Hälfte mit 37:20 (27:0) durch. Mit einem Sieg gegen die Chiefs Anfang Februar in Miami würden die 49ers mit den Rekord-Titelträgern New England Patriots und Pittsburgh Steelers (je 6) gleichziehen.

Zugleich lebt in San Francisco auch der Traum vom dritten deutschen Super-Bowl-Sieger weiter: Die 49ers machten Mark Nzeocha mit dem Finaleinzug an seinem 30. Geburtstag das größte Geschenk.

Anzeige

Nzeocha als deutscher Super-Bowl-Champion?

Der Linebacker könnte als derzeit einziger Deutscher in der NFL in die Fußstapfen von Markus Koch (1987 und 1991 mit den Washington Redskins) und Sebastian Vollmer (2014 und 2016 mit den New England Patriots) treten.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Alles überragender Mann der 49ers beim Erfolg über die Packers war Raheem Mostert. Der Running Back erlief sage und schreibe 220 Yards und vier Touchdowns.

Angesichts der Überlegenheit von San Franciscos Laufspiel begnügte sich Quarterback Jimmy Garoppolo mit gerade einmal acht Wurfversuchen (6 erfolgreich für 77 Yards).

Rodgers leistet sich zwei Interceptions

Sein Gegenüber Aaron Rodgers brachte 31 seiner 39 Pässe an den Mann und erzielte dabei zwei Touchdowns, leistete sich allerdings auch zwei Interceptions.

Die Kansas City Chiefs setzten sich zuvor im Finale der AFC mit 35:24 gegen die Tennessee Titans durch, die in den vorherigen Playoff-Runden sensationell die favorisierten New England Patriots und Baltimore Ravens ausgeschaltet hatten.