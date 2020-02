Star-Quarterback Drew Brees bleibt der NFL ein weiteres Jahr erhalten.

Nachdem zuletzt über ein Karriereende des 41-Jährigen spekuliert worden war, setzte Brees den Gerüchten ein Ende. "Lasst uns einen weiteren Anlauf wagen", schrieb der Spielmacher der New Orleans Saints bei Instagram.

Für Brees steht damit die 20. Saison an, mit 547 Touchdown-Pässen ist der gebürtige Texaner Rekordhalter.

Brees spielte von 2001 bis 2005 für die San Diego Chargers (heute Los Angeles Chargers) und trägt seit 2006 das Trikot der Saints, mit denen er im Februar 2010 den Super Bowl gewann.

Auch in den vergangenen Jahren zählte das Team zu den Favoriten auf den Titel - in diesem Jahr war allerdings bereits in der ersten Play-off-Runde gegen die Minnesota Vikings Schluss.