Das Undenkbare ist geschehen.

Tom Brady und die New England Patriots gehen nach 20 Jahren getrennte Wege. Der Superstar verabschiedete sich mit Posts auf Instagram und Twitter von Team und Fans.

"Ich weiß nicht, was meine Football-Zukunft bringt, aber es ist an der Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben und meiner Karriere anzugehen", schrieb Brady.

Brady verlässt Patriots nach 6 Super Bowls

Der 42-Jährige kam als Sechstrundenpick zu den Patriots und gewann mit der Franchise sechs Super Bowls, wurde viermal zum MVP des Endspiels und dreimal zum MVP der NFL gewählt.

Free Agency 2020: Die wichtigsten Deals der NFL im Transferticker von SPORT1

Seine neun Teilnahmen am Endspiel werden wohl nie wieder erreicht. Zudem wurde er 14 Mal für den Pro Bowl nominiert und gewann 77 Prozent seiner Spiele.

Nach Passyards und Pass-Touchdowns liegt er in der ewigen Bestenliste hinter Drew Brees auf Rang zwei (nur reguläre Saison).

Bucs, Chargers? Wo geht Brady hin?

Wo Brady 2020 spielt, ist aktuell völlig offen. Nachdem die San Francisco 49ers und Tennessee Titans sich bereits aus dem Poker verabschiedet haben, gelten die Tampa Bay Buccaneers als heißer Kandidat.

Aber auch die Los Angeles Chargers und Las Vegas Raiders werden gehandelt, das eine oder andere Überraschungsteam könnte sich ebenfalls noch einschalten.

Brady, der nie zuvor in seiner Karriere Free Agent war, dürfte ein Jahresgehalt von rund 30 Millionen Dollar einstreichen - die Patriots konnten oder wollten ihm offenbar nicht einmal jene 23 Millionen bieten, die er 2019 verdient hatte.

Aus Bradys Umfeld war schon zuvor verlautet, dass er seinem langjährigen Team diesmal keinen Rabatt einräumen werde.

Welche Rolle spielt der Fitmacher?

Seit Monaten war über einen Abschied Bradys spekuliert worden. Mit Coach Bill Belichick habe es nicht mehr gepasst, Brady und sein Fitness-Guru Alex Guerrero hatten bereits ihre Häuser zum Verkauf angeboten. Guerrero und die gemeinsame Fitness-Marke "TB12" spielen wohl eine Schlüsselrolle.

Zudem soll Brady sauer aufgestoßen sein, dass die Pats die beiden Skandalreceiver Antonio Brown und Josh Gordon so schnell aufgegeben hatten.

Dem 42-Jährigen fehlten im vergangenen Jahr so die hochkarätigen Anspielstationen, so spielte er statistisch gesehen eines der schwächsten Jahre seiner Karriere.

Auch der weitere Weg der Patriots ist nun völlig offen. Setzen sich auf den jungen Jarrett Stidham und holen sie einen Veteranen wie Philip Rivers? Sie werden nach Bradys Abgang aber mit einer Cap-Strafe von 30 Millionen Dollar auf ihrer Gehaltsliste leben müssen.

Die kommenden Tage dürften also sehr spannend werden.