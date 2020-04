Mit Dominik Eberle hat es kurz nach dem diesjährigen NFL-Draft ein deutscher Footballer doch noch in ein Team geschafft.

Der Kicker, der aus Nürnberg stammt, unterschrieb als Undrafted Rookie Free Agent bei den Las Vegas Raiders. Dies bestätigte die Franchise auf Twitter.

Bei den Raiders steht mit Daniel Carson bereits ein anderer Kicker unter Vertrag, mit dem sich Eberle nun wohl einen Zweikampf um den Platz im Team von Trainer Jon Gruden liefern muss.

"Ich bin dankbar für die Gelegenheit und stolz darauf ein Teil der Raiders-Nation zu sein" schrieb der Fan des 1. FC Nürnberg bei Twitter.

Bisher war Eberle im College Football an der Utah State aktiv und durchaus erfolgreich. Mit insgesamt 359 Punkten stellte er an der Universität einen neuen Rekord auf, pro Spiel erzielte er 8,3 Punkte. Er war der erst sechste Spieler überhaupt, der in einem NCAA-Spiel gleich dreimal aus einer Entfernung von über 50 Yards traf.

Wie er in einem Interview mit ran.de vor dem Draft erklärt hatte, könnte er bei Rückenwind selbst aus 70 Yards noch treffen.