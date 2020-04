Lamar Jackson von den Baltimore Ravens hat einen neuen Fan - nämlich keinen Geringeren als Donald Trump:

Der US-Präsident antwortete auf einen Post des Quarterbacks und MVP der vergangenen NFL-Spielzeit, den Lamar Jackson nun auf seiner Twitter-Seite veröffentlichte. Darin zu sehen: Die Reaktion von Green-Bay-Cornerback Jaire Alexander darauf, als sein Kumpel Lamar 2018 von den Baltimore Ravens gedraftet wurde.

Donald Trump reagiert überraschend auf einen Post von Lamar Jackson © Twitter.com/Donald J. Trump

So weit, so kurios. Doch was dann folgte, erhitzte die Gemüter der Football-Gemeinde. Denn: Lamar Jackson rief seine Community zur Unterstützung des Trumps auf - und begab sich damit auf dünnes Eis.

"Truzz Trump" - so sprach Ravens-Star Lamar Jackson sich auf Twitter für den US-Präsidenten aus

"Truzz Trump" lautete Jacksons Botschaft an die Fans - was so viel wie "vertraut Trump" bedeutet.

Eine Wertschätzung, mit der sich der 23-Jährige viel Groll zuzog. Hintergrund: Mit Äußerungen zu Einwanderern und amerikanischen Problemvierteln, in denen vorwiegend Afroamerikaner leben, hatte der US-Präsident in der Vergangenheit immer wieder für Eklats gesorgt.

Besonders Baltimore trafen Trumps oftmals plumpe Formulierungen in seinen Ansprachen und Tweets hart. Zur Erinnerung: In einem öffentlichen Streit hatte er im Sommer 2019 den dunkelhäutigen Kongressabgeordneten Elijah Cummings beleidigt. Cummings vertritt einen Wahlkreis in Baltimore - einen Bezirk, den Trump als "von Ratten befallenes Drecksloch" bezeichnete.

Kein Wunder also, dass Lamar Jackson als NFL-Star eben jenes Baltimore nun besonders von den Ravens-Anhängern einen Shitstorm erntete.

Selbst Teamkollege Ronnie Stanley konnte es sich nicht verkneifen, die Verärgerung über die Trump-Sympatie seines Quarterbacks publik zu machen.

Ronnie Stanley antwortet mit einem gif auf Jacksons Trump-Unterstützung ©

Der Offensive Tackle postete ein Gif mit einem Jungen, der die Hände vor das Gesicht schlägt, und watschte Jackson damit gehörig ab.