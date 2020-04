Jetzt plaudert er immer mehr Details zum Hammer-Wechsel aus: In der Howard Stern-Show hat NFL-Superstar Tom Brady nun ausführlich über die Hintergründe seines Weggangs von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers gesprochen.

Die Quarterback-Ikone und sechsmalige Super-Bowl-Gewinner erklärte, seit "fast einem Jahr" darüber Bescheid gewusst zu haben, die Erfolgs-Franchise nach 20 Jahren zu verlassen, was Brady dann erst am 17. März 2020 bekannt gab.

"Ich wusste, dass es einfach unsere Zeit war, unsere Zeit neigte sich dem Ende zu", so der 42-Jährige. Bereits zu Beginn 2019/'20 habe er gewusst, am Ende der Spielzeit erstmals in seiner Karriere ein Free Agent zu werden.

Anzeige

Er habe zuvor das Gespräch mit Patriots-Eigentümer Robert K. Kraft und Erfolgscoach Bill Bellichick gesucht, um ihnen seine Gedanken mitzuteilen. "Beide sind gut damit umgegangen", berichtet Brady - womit die Trennung quasi beschlossen gewesen sei.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Bemerkenswert: In der fortlaufenden Saison habe es laut Brady so gut wie keine Gespräche mehr über eine Fortsetzung seiner Patriots-Ära mit den Franchise-Verantwortlichen gegeben. Das Ende sei dennoch übereinstimmend gefasst worden. "Wir hatten großartige Gespräche, und ich habe noch einmal gesagt: Es gibt keinen größeren Fan der New England Patriots als mich."

Allerdings: Für Brady und die Patriots lief es besonders gegen Ende der vergangenen Regular Season sportlich schwierig. Brady spielte zahlenmäßig eines der schlechtesten Jahre seiner NFL-Karriere, bekam seine Offense nie richtig in Schwung.

In der Playoff-Wild-Card-Round konnte der Altmeister auch das Aus gegen das Überraschungsteam Tennessee Titans nicht verhindern. Mit Blick auf Bradys jetzige Aussagen lassen sich diese Leistungen nun in einem anderen Licht betrachten.

Großes Vertrauen in Coach Bruce Ariens

Umso motivierter fühlt sich der viermalige Finals-MVP nun jedoch, seine Klasse bei Tampa Bay zu zeigen. Er wolle es sich vor allem selbst beweisen, noch immer auf hohem Niveau spielen zu können, sagte er.

Warum der gebürtige Kalifornier, der von vielen Teams umworben wurde, sich am Ende für die Buccaneers entschied, begründete er mit der Nähe zu New-York, dem Wohnort seines ältesten Sohnes John aus einer Beziehung vor seiner Ehe mit Model Gisele Bundchen und mit Cheftrainer Bruce Arians, dessen Training sowie den neuen Teamkollegen.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Arians trainierte bereits unter anderem Quarterback-Größen wie Peyton Manning oder Ben Roethlisberger. "Er hat eine andere Art, die authentisch ist. Authenzität ist das Beste, was ein Trainer haben kann. Arians ist definitiv jemand, der einem die Wahrheit sagt."

Brady-Vermächtnis? "Habe ich mich nie gekümmert"

Brady der in Florida einen Zweijahresvertrag unterschrieb, will die "Bucs" zum ersten Mal seit 2007 wieder in die Playoffs führen - mindestens. Allerdings: Wenn Brady an dieser Aufgabe scheitert, wäre dies sicherlich ein kleiner Makel seiner überragenden Vita, die sich Brady bei den Patriots über zwei Jahrzehnte erspielt hat.

Der Quarterback erklärte dazu, ihm wäre ein dadurch möglicherweise leicht ramponiertes Image ziemlich egal: "Ich habe mich nie um mein Vermächtnis gekümmert. Ich habe nicht ein einziges Mal gedacht: *Mann, ich kann es kaum erwarten, welches Football-Vermächtnis ich mal hinterlassen werden."#

"Das bin ich einfach nicht", meinte Brady, "das ist einfach nicht meine Persönlichkeit."