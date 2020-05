Es war der Hammer in der NFL-Offseason!

Nach 19 Jahren und sechs Super-Bowl-Siegen mit den New England Patriots verkündete Tom Brady seinen Abgang aus dem Gilette Stadium und schloss sich den Tampa Bay Buccaneers an.

Gary Myers, der ehemalige Reporter und Kolummnist der New York Daily News, brachte nun einen überraschenden Grund für Bradys Abgang ins Spiel. Seiner Aussage nach soll die Beziehung zu Offensivkoordinator Josh McDaniels der Grund für den Wechsel gewesen sein. Brady soll "nach all den Jahren von Josh ausgelaugt" gewesen sein, weshalb es zu dieser "sich verschlechternden Beziehung" kam.

Brady dementiert Probleme mit McDaniels

Ein Aspekt, der Medien und Fans zugleich überraschen dürfte, wurde doch zumeist das angespannte Verhältnis zwischen dem Superstar und Headcoach Bil Belichick als Hauptgrund ausgemacht.

Tom Brady hat sich bereits per Instagram zu diesen Aussagen geäußert und sie ins Reich der Fabeln verwiesen: "Bitte hören Sie mit diesem Unsinn auf! Bitte seien Sie verantwortungsbewusster mit der Berichterstattung, 19 gemeinsame Jahre und Brüder fürs Leben."

Myers verteidigt seine Aussage

Auch McDaniels, der von 2005 bis 2008 und nun seit 2012 als Offensivkoordinator und Quarterback-Coach der New England Patriots tätig ist, hatte in einer öffentlichen Stellungnahme nach der Bekanntgabe des Wechsels nur lobende Worte für seinen nun ehemaligen Star-Quarterback übrig: "Obwohl ich sehr traurig darüber bin, dass er die Patriots verlässt, bin ich dankbar für die Jahre, die wir zusammen waren, und darüber hinaus gesegnet, ihn meinen Freund nennen zu dürfen. Er hat einen unauslöschlichen Einfluss auf mein Leben und meine Karriere gehabt, und ich werde für immer in seiner Schuld stehen."

Doch trotz dieser öffentlichen Sympathiebekundungen bleibt Myers bei seiner Aussage und verteidigt sie bei Twitter. "Jeder darf glauben, was Tom (Brady/Anm.d.Red) öffentlich sagt. Ich glaube, was ich privat gehört habe."