NFL-Star Baker Mayfield von den Cleveland Browns will beim Abspielen der Nationalhymne in der kommenden Saison auf die Knie gehen.

Der Quarterback kündige an, so seine Unterstützung für die Proteste gegen die Polizeigewalt, Rassismus und sozial Missstände in den USA zeigen zu wollen.

Ein Fan hatte ihn auf Instagram gebeten, bei der Hymne nicht zu protestieren. Seine Antwort lautete: "Mach mal die Augen auf. Ich mache es absolut."

Mayfield hatte sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd, der nach seiner Verhaftung durch die Polizei ums Leben gekommen war, bereits mehrfach für mehr Toleranz und Akzeptanz in den Staaten ausgesprochen.

So erklärt Mayfield seine Entscheidung

Am Donnerstag sagte der Spielmacher: "Es ist ein entscheidender Moment für Veränderungen. Jetzt kommen endlich alle zusammen, um darüber zu reden. Und dafür zu sorgen, dass die Leute auf die richtige Art zur Verantwortung gezogen werden."

Außerdem erklärte er nun, warum er der Hymne wie einst Colin Kaepernick auf den Knien lauschen wolle. "Alle, die sich jetzt über meinen Kommentar aufregen, verstehen den Grund hinter dem Knien überhaupt nicht." Er habe größten Respekt vor dem Militär, den Polizisten und den Menschen, "die UNSEREM Land dienen. Es geht um Gleichberechtigung und darum, dass alle gleich behandelt werden. Weil wir alle Menschen sind."

Wenn er nun Fans verlieren sollte sei das "Ok. Ich habe immer meine Meinung gesagt. Und das kommt von Herzen."