Defense-Star Myles Garrett hat einen Rekord-Deal bei den Cleveland Browns unterschrieben

Der Overall Nummer 1 Pick von 2017 verlängerte für fünf Jahre, wie ESPN berichtet. In einem Statement, das die Browns veröffentlichten, sagte Garret: "2017 wettete Cleveland auf mich. Diese Stadt wurde schnell mein Zuhause. (...) Ich sage nur dies: 'Setzt weiter auf mich Cleveland, weil ich werde euch nicht im Stich lassen'. Jetzt lasst uns an die Arbeit."

Der Deal soll den Browns 125 Millionen US-Dollar (109 Millionen Euro) wert sein. Der Rookievertrag von Defensive End Garrett war noch zwei Jahre gültig.

Anzeige

Der 24-Jährige ist einer der besten Pass-Rusher der Liga und belegte mit 0,82 Sacks pro Spiel Rang vier in der kompletten NFL.

Garrett nach Helm-Attacke gesperrt

Garrett hatte in der vergangenen Season für Aufsehen gesorgt, als er in einem Spiel der Browns gegen die Pittsburgh Steelers den gegnerischen Quarterback Mason Rudolph mit dessen eigenem Helm verprügelte.

Er wurde daraufhin auf unbestimmte Zeit gesperrt, im Februar jedoch begnadigt. Garrett warf seinem Kontrahenten rassistische Äußerungen vor, was Rudolph aber vehement verneinte.

Mit der Unterzeichnung des Deals löst Garrett Khalil Mack von den Chicago Bears als Defensive-Player mit dem höchsten durchschnittlichen Jahresgehalt ab.