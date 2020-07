Patrick Mahomes hat offenbar einen neuen Vertrag bei den Kansas City Chiefs unterschrieben - und der hat es in sich.

Der Quarterback des aktuellen Super-Bowl-Champions band sich bis 2031 an die Franchise, also für zusätzliche zehn Jahre. Wie ESPN-Reporter Adam Schefter twitterte, handelt es sich um den "wertvollsten Vertrag" der NFL-Geschichte. Über 400 Millionen Dollar soll er demnach insgesamt Wert sein.

Damit stellt Mahomes wohl selbst Russell Wilson von den Seattle Seahawks in den Schatten stellen - und dieser verdient pro Saison 35 Millionen Dollar (30,9 Mio. Euro).

Schon seit Januar versuchen die Chiefs ihren Superstar mit einem neuen Arbeitspapier auszustatten. Zu Beginn des Jahres berichtete CBS bereits, dass der 24-Jährige mindestens 40 Millionen Dollar pro Jahr verdienen solle.

Es handelt sich also um eine gigantische Gehaltserhöhung für Mahomes, der bislang nur über seinen Rookie-Vertrag verfügte. Wäre er mit diesem Vertrag in die Saison gegangen (seine vierte) hätte er laut Spotrac nur 825.000 Dollar Basisgehalt verdient. Per Option hätten Kansas den Vertrag noch um ein weiteres verlängern können. In der vorangegangenen Saison, in der Mahomes sein Team zum Super-Bowl-Sieg führte, bekam er sogar "nur" 645.000 Dollar.

Der wurfgewaltige Spielmacher ist der erste Quarterback in der NFL, der vor seinem 25. Lebensjahr sowohl zum Super Bowl MVP als auch zum League MVP (2018/19) gekürt wurde.