Das könnte noch für mächtig Zündstoff sorgen - zumal es erst kürzlich schon krachte, als Superstar Tom Brady Empfehlungen der Spielergewerkschaft ignorierte, mit Gruppentrainings für Aufsehen sorgte.

Die NFL plant trotz der Corona-Pandemie weiter mit einem Saisonstart im September - das allerdings mit strengen Vorschriften.

Wie ESPN berichtet, könnte dies zur Folge haben, dass Spieler mit speziell entwickelten Gesichtsmasken spielen müssen.

Gesichtsschutz? Profis auf den Barrikaden

Allerdings: Die Profis, von denen es manche wie auch Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys zuletzt nicht allzu genau nahmen mit den Hygienemaßnahmen, sind dem Vernehmen nach gegen den Gesichtsschutz, weil sie unter anderem Bedenken haben, dass dadurch ihre Sicht oder Atmung behindert werden könnte.

Doch die NFL will dagegenhalten: Aktivitäten der Spieler außerhalb des Spielfelds, die zur Ausbreitung des Coronavirus führten könnten, sollen mit Geldstrafen belegt werden. Dazu zählt unter anderem auch, in Restaurants Essen zu gehen sowie Fahrdienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

NFL denkt wohl über Tracking-Chips nach

Mehr noch: Den Spielern wurde bei einem Call außerdem mitgeteilt, dass der Einsatz von Tracking-Chips diskutiert werde, ähnlich dem GPS-System. Diese würden Teams bei der Nachverfolgung helfen, welche Spieler Kontakt mit einem infizierten Profi hatten.

Noch ist aber nichts entschieden - und die Debatte über den Einsatz der verschiedenen Möglichkeiten voll entbrannt.

Viele Spieler sollen Widerstand angekündigt und Fragen aufgeworfen haben, warum die Liga es mit einer Rückkehr so eilig habe, obwohl das Coronavirus in den USA aktuell derart heftig grassiert und inzwischen mehr als 130.000 Menschen das Leben gekostet hat.

Einige Profis fragen sich auch, was mit ihren Verträgen passiert, wenn sie infolge von COVID-19 - wie einige NBA-Spieler - nicht spielen wollen oder im Laufe der Saison zu der Meinung gelangen, sich in ihrer Funktion als NFL-Spieler einer Gefahr auszusetzen.