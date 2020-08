vergrößernverkleinern Jarrett Stidham von den New England Patriots ist verletzt © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Bei den New England Patriots kommen drei Kandidaten als Starting-Quarterback in Frage. Nun deutet sich eine Vorentscheidung an: Einer der Anwärter ist verletzt.