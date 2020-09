Nach dem Abschied von Tom Brady (43) wird Cam Newton (31) wie erwartet Starting Quarterback bei den New England Patriots aus der Football-Profiliga NFL.

Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend. Trainer Bill Belichick soll seine Mannschaft am Donnerstag darüber informiert haben. Die neue Saison beginnt in der kommenden Woche.

Brady, sechsmaliger Super-Bowl-Champion mit den Patriots, hatte die Franchise im Sommer nach 20 Jahren verlassen und war zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt. Newton kam von den Carolina Panthers. Der wertvollste Spieler (MVP) der Saison 2015/16 setzte sich bei den Patriots gegen Youngster Jarrett Stidham (24) und Routinier Brian Hoyer (34) durch.

New England trifft zum Auftakt am 13. September auf die Miami Dolphins. Brady spielt mit Tampa bei den New Orleans Saints.