Big Ben ist endgültig zurück: Ben Roethlisberger hat erfolgreich sein Comeback bei den Pittsburgh Steelers gegeben und mit seiner Franchise dabei im erste Monday Night Game der noch jungen NFL-Saison einen 26:16-Sieg über die New York Giants davongetragen.

Der Star-Quarterback, der fast ein Jahr pausiert hatte, bewies auf Anhieb, dass er es noch immer kann und brachte dabei unter anderem einen 10-Yard-Touchdown-Pass an JuJu Smith-Schuster. (Hier zum NFL-Spielplan 2020/21)

Zur Erinnerung: Es war Roethlisbergers erster Touchdown-Pass seit Week 17 in 2018, seinerzeit ebenfalls auf Smith-Schuster.

Der Receiver wiederum avancierte mit zwei Touchdowns und einem Fumble zum eigentlichen Matchwinner der Steelers, die vor allem auch in der Defense stark standen.

Die schwer in die Gänge kommenden Giants eröffneten das Spiel mit einem mageren Field Goal, schafften es bei ihrer ersten Angriffswelle nicht mal in die Endzone. Auch ihre ersten Serie nach dem Break verlief ertraglos nach einer Interception - auch, weil Returner Diontae Johnson einen schwachen Tag erwischte.

Nach dem schnellen Ausgleich der Steelers konterte New York zwar mit einem 41-Yard-Touchdown-Pass von QB Daniel Jones auf Darius Slayton.

Doch dann spielte die nächste Interception von T.J. Watt den Steelers zu dessen erstem Touchdown erneut in die Hände. Ein 13-Yard-Touchdown-Catch von James Washington, ließ Pittsburgh mit 16:10 in die Pause gehen.

Auch danach blieb die Offensive Line der Giants um Right Tackle Cam Fleming vieles schuldig. Zwar glückte ihnen noch ein Touchdown durch Slayton, die nachfolgende Two-Point Conversion ging aber in die Hose, so dass am Ende für eine wirkliche Wende die Uhr zu schnell heruntertickte, obendrein auch noch der Onside-Kick an die Steelers ging.

Dessen Sieg hinterließ dennoch gleich zwei Wermutstropfen: Running Back James Conner schied mit einer Knöchelverletzung aus, auch Offensive Tackle Zach Benner konnte mit einer zunächst unklaren Blessur nicht weiterspielen.