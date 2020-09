105 Millionen Dollar (88,9 Millionen Euro) in fünf Jahren: Cornerback Jalen Ramsey ist mit seiner Vertragsverlängerung bei den Los Angeles Rams zum bestbezahlten Defensive Back in der Geschichte der NFL aufgestiegen. (Hier zum NFL-Spielplan 2020/21)

Am Mittwoch machte die Franchise den Deal mit dem 25-Jährigen perfekt. Allein für seine Unterschrift sind Ramsey bereits 71,2 Millionen Dollar (60,2 Millionen Euro) der Gesamtsumme garantiert.

Ramsey wurde im 2016er-Draft an fünfter Stelle von den Jacksonville Jaguars ausgewählt, bei denen er in seiner Rookie-Saison in allen 16 Spielen der regulären Saison startete. 2019 wechselte er im Austausch für zwei Erstrunden- und einen Viertrunden-Pick zu den Rams. (Tabelle der NFL)