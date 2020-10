Die Corona-Fälle in der NFL nehmen zu, die Liga geht aber dennoch in die fünfte Spielwoche (ab 19 Uhr in den LIVESCORES).

Wenn auch nicht mit ganz so vielen Spielen, wie ursprünglich geplant. Das eigentlich für Sonntag geplante Duell zwischen den Tennessee Titans und den Buffalo Bills wurde auf Dienstag (Nacht auf Mittwoch) verschoben. Bei den Titans waren zuvor 24 positive Testergebnisse aufgetreten.

Durch diese Verlegung muss auch das für Donnerstag (Ortszeit) geplante Aufeinandertreffen zwischen den Bills und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs verschoben werden. Noch gibt es keinen neuen Termin, vermutlich wird am Sonntag (18. Oktober) gespielt.

Die New England Patriots empfangen die Denver Broncos nicht an diesem Sonntag, sondern eine Woche später, da die Trainingsanlagen wegen eines Corona-Falls geschlossen wurden. Immerhin: Bei den New York Jets konnte nach einem falschen positiven Fall in einer zweiten Testreihe keine Covid-Erkrankungen festgestellt werden. Trotzdem dürfte die Anspannung in der Liga so groß sein, wie schon lange nicht mehr. Jeder weitere Corona-Fall bringt die Saison dem Abgrund näher.

Stolpern die Chiefs über die Raiders?

Die noch sieglosen Jets bekommen es mit den Arizona Cardinals zu tun. Während das Team aus New York seine Niederlagen-Serie stoppen will, schwimmt Super-Bowl-Sieger Kansas City weiter auf der Erfolgswelle. Die Chiefs gewannen die ersten vier Spiele und empfangen nun die Las Vegas Raiders - die bisher zwei Spiele gewonnen und zwei verloren haben.

Die Cincinnati Bengals treten bei den Baltimore Ravens an, die Los Angeles Rams sind beim Washington Football Team zu Gast. Zwischen den Carolina Panthers (2-2) und den Atlanta Falcons (0-4) kommt es in der NFC South zu einem Divisions-Duell.

In der Nacht auf Montag greift dann auch noch das Topteam der Seattle Seahawks in den Spieltag ein. Die noch ungeschlagene Mannschaft um Superstar Russell Wilson reist zu den Minnesota Vikings.

Die Spiele der 5. Woche im Überblick:

Donnerstag, 08. Oktober

Chicago Bears - Tampa Bay Buccaneers 20:19



Sonntag, 11. Oktober

Atlanta Falcons - Carolina Panthers

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals

Houston Texans - Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs - Las Vegas Raiders

New York Jets - Arizona Cardinals

Pittsburgh Steelers - Philadelphia Eagles

Washington Football Team - Los Angeles Rams (alle 19 Uhr)

San Francisco 49ers - Miami Dolphins (22.05 Uhr)

Cleveland Browns - Indianapolis Colts

Dallas Cowboys - New York Giants (beide 22.25 Uhr)

Seattle Seahawks - Minnesota Vikings (2.20 Uhr)

Montag, 12. Oktober

New England Patriots - Denver Broncos: verschoben auf 18.10.

New Orleans Saints - Los Angeles Chargers (2.15 Uhr)



Dienstag, 13. Oktober

Tennessee Titans - Buffalo Bills (1 Uhr)

So können sie den fünften Spieltag der NFL live verfolgen:

TV: ProSieben Maxx

Stream: DAZN

Livescores: SPORT1.de und SPORT1 App