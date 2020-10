Obwohl Quarterback Cam Newton positiv auf das Coronavirus getestet wurde, findet das NFL-Topspiel zwischen den New England Patriots und den Kansas City Chiefs statt. Die Partie, die ursprünglich für Sonntagabend geplant war, wurde auf die Nacht auf Dienstag verschoben.

Am Samstag hatte New England bestätigt, dass "ein Spieler der Patriots positiv auf COVID-19 getestet wurde" und dass "sich der Spieler sofort in Selbstquarantäne begab". Wie ESPN-Insider Adam Schefter berichtete, war dieser Spieler der MVP von 2015.

Ohne Newton müssen die Patriots einen neuen Starting-Quarterback finden. Brian Hoyer war in den ersten drei Wochen der Saison Quarterback Nummer zwei der Patriots. Aber auch Jarrett Stidham darf sich Hoffnungen machen.

Newton war bislang einer der Top-Performer der Patriots. Er brachte 62 von 91 Pässe für 714 Yards an den Mann - mit zwei Touchdown-Pässen und zwei Interceptions - und verbuchte selbst 35 Läufe für 149 Yards und vier Touchdowns.

Anfang der Woche sprach Pats-Coach Bill Belichick über den Ausbruch des Coronavirus bei den Tennessee Titans: "Wir überwachen jeden Tag alles. Wir tun das nicht nur, wenn es ein Problem gibt oder irgendwo anders etwas auftaucht. Wir tun es täglich und machen es jedem bewusst. Es geht nicht nur um Spieler, sondern um Spieler, Trainer, Personal und alle anderen. Wenn wir etwas besser machen können, dann sprechen wir mit ihnen darüber, wie wir es besser machen können. Also versuchen wir, es so gut wie möglich zu überwachen und ich glaube, wir sind bei uns allen ziemlich wachsam".

Bei den Titans hatte es zahlreiche Coronafälle gegeben. Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel der Franchise gegen die Pittsburgh Steelers wurde abgesagt und auf den 25. Oktober verschoben.