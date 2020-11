Die Pittsburgh Steelers sind das letzte ungeschlagene Team der NFL - und eine Woche nach dem mit Spannung erwarteten Duell mit den Tennessee Titans wartet der nächste richtig große Brocken auf das Team von Quarterback Ben Roethlisberger.

Denn die Steelers bekommen es in Woche acht mit dem Erzrivalen und Divisions-Konkurrenten Baltimore Ravens zu tun. Seit Jahrzehnten liefern sich die beiden Teams epische Schlachten auf dem Football-Feld und auch dieses Jahr dürfte es wieder mächtig zur Sache gehen (Woche acht der NFL ab 19 Uhr in den Livescores).

Denn um an den ungeschlagenen Steelers in der AFC North vorbeizuziehen, muss Superstar Lamar Jackson seine Ravens zu einem Sieg führen. Der Spielmacher hat in der laufenden Saison erst eine Niederlage hinnehmen müssen.

Die große Frage vor dem Showdown: Welcher Quarterback findet die bessere Antwort auf die Defensive des Gegners? Die Steelers haben ihren Gegnern bisher die wenigsten Yards Raumgewinn erlaubt. Niemand hat weniger Punkte zugelassen als die Ravens.

Packers empfangen die Vikings

Das Matchup der beiden Mitfavoriten auf ein Ticket für den Super Bowl ist aber nicht die einzige interessante Partie am Sonntag. Auch in der NFC North stehen sich zwei langjährige Rivalen gegenüber: Die Green Bay Packers empfangen hier die Minnesota Vikings. Während die Packers allerdings mit fünf Siegen und einer Niederlage gut in die Saison gestartet sind, läuft bei den Vikings derzeit fast alles schief (1 Sieg, fünf Pleiten).

Mit einem Auswärtssieg in Green Bay könnte man die Fans aber zumindest ein wenig versöhnen.

Apropos Wiedergutmachung: Auch auf die schwer angeschlagenen New England Patriots wartet ein Divisionsduell: Die ehemalige Mannschaft von Superstar Tom Brady (mit dessen Nachfolger Cam Newton) trifft auf Spitzenreiter Buffalo Bills.

Außerdem spielen unter anderem die Cleveland Browns gegen die Las Vegas Raiders, die Super-Bowl-Champions der Kansas City Chiefs bekommen es mit den New York Jets zu tun.

