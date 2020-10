New York Jets haben Le'Veon Bell entlassen.

Damit endet eine 19-monatige Zusammenarbeit, die von Enttäuschungen und leeren Versprechungen geprägt war. Der Running Back, der 2019 als Free Agent zu den Jets kam, hatte mit Trainer Adam Gase nie ein gutes Verhältnis. Gase sprach sich sogar von Anfang an gegen die Vertragsunterzeichnung aus.

"Nachdem wir in den vergangenen Tagen Gespräche mit Le'Veon und seinem Agenten geführt und potenzielle Handelsoptionen geprüft haben, haben wir die Entscheidung getroffen, Le'Veon zu entlassen", hieß es in einer Erklärung.

Und weiter: "Die Jets schätzen die Bemühungen Le'Veons während seiner Zeit hier und wir wissen, dass er hart gearbeitet hat, um bedeutende Leistungen für dieses Team zu erbringen. Wir glauben, dass diese Entscheidung im besten Interesse beider Parteien ist, und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg".

Bell reagierte auf die Entlassung bereits via Twitter. "Ich habe eine Menge zu beweisen. Ich bin bereit, loszulegen", schrieb der 28-Jährige.

Bell verärgert Gase

Entscheidender Auslöser war wohl Bells Verhalten nach der 30:10-Niederlage der Jets gegen die Arizona Cardinals am Sonntag. Der ehemalige Steelers-Superstar war über seinen Einsatz verärgert und lehnte Interviewanfragen ab. Auf Twitter markierte er Kommentare, in welchen ein Trade Bells gefordert wurde, mit einem "Like".

"Ich hasse es, dass dieser Weg gegangen wird, anstatt darüber zu reden, aber es scheint, dass die Jungs heutzutage so vorgehen wollen", sagte Gase verärgert.

Bell enttäuschte bei den Jets, wo er im vergangenen Jahr einen Vierjahresvertrag über 52,5 Millionen Dollar unterschrieben hat, auf ganzer Linie. In 17 Spielen schaffte er 873 Yards und drei Touchdowns - 3,3 Yards pro Lauf stehen zu Buche.

Zuvor saß er die komplette Saison 2018 aus, weil er nicht unter dem Franchise Tag für die Pittsburgh Steelers spielen wollte.