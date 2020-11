Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers sind in der 10. Woche der NFL-Saison auf Wiedergutmachung aus.

Der Superstart und sein neues Team waren in der Vorwoche gegen die New Orleans Saints mit 3:38 böse unter die Räder gekommen und treffen nun mit den Carolina Panthers auf den nächsten Rivalen aus der NFC South. Gegen die Panthers sind die Bucs auch klarer Favorit (NFL: Alle Spieler der 10 Woche in den LIVESCORES)

Auf der einen Seite ist da der erfolgsverwöhnte Brady, der die jüngste Pleite sicher nicht einfach auf sich sitzen lassen will. Nach den beiden ersten Niederlagen in der Saison hatten die Bucs wütend zurückgeschlagen und insgesamt 69 Punkte erzielt. Auf der anderen Seite spricht auch die Defensive für Tampa. Nur 77.9 Yards per Spiel lassen die Buccaneers im Laufspiel pro Partie zu - Liga-Bestwert.

Den Panthers um Quarterback Teddy Bridgewater fehlt mit Running Back Christian McCaffrey zudem einer der wichtigsten Leistungsträger.

Underdog reist zu den Packers

Neben Tampa und Carolina spielen am frühen Sonntagabend in der NFL noch acht weitere Teams.

Die Green Bay Packers empfangen den klaren Außenseiter Jacksonville Jaguars im Lambeau Field. Bei den Gästen wird mit Jake Luton ein Rookie auf der Quarterback-Position auflaufen. Dass er den Jaguars zu einem zweiten Saisonsieg verhelfen kann, darf bezweifelt werden.

Wie das abgeschlagene Team aus Jacksonville können auch die Houston Texans bisher kaum überzeugen. Das Team aus dem Süden trifft auf die Cleveland Browns, bei denen der zuletzt verletzte Running Back Nick Chubb voraussichtlich zum Team gehören wird.

Zudem stehen sich die New York Giants und die Philadelphia Eagles sowie das Washington Football Team und die Detroit Lions gegenüber.

Die späteren Spiele am Sonntag haben mehrere Highlights zu bieten. In einem Divisions-Duell in der NFC West treffen die Seattle Seahawks auf die Los Angeles Rams. Die Buffalo Bills messen sich mit den Arizona Cardinals, die Baltimore Ravens gastieren bei den New England Patriots.

So können Sie die NFL in Woche 10 live verfolgen:

TV: ProSieben Maxx

Stream: DAZN

Livescores: SPORT1.de