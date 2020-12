Das Duell der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens ist zum dritten Mal verlegt worden.

Das Spiel steigt nun am Mittwoch um 15.40 Uhr Ortszeit (21.40 Uhr MEZ). Ursprünglich sollte die Partie bereits an Thanksgiving stattfinden.

Der unüblich frühe Spielbeginn für einen Werktag hat laut NFL-Insider Adam Schefter einen kuriosen Grund. Demnach zeigt der TV-Sender NBC, der das Spiel überträgt, am Mittwochabend traditionell die Rockefeller Center Weihnachtsbaum-Anzündezeremonie.

Die neueste Verschiebung geschah auf Wunsch der Ravens hin, die in einer Videokonferenz mit der NFL erklärten, aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht am Dienstag spielen zu wollen.

Hintergrund: Bei der Franchise aus Baltimore wurde in den letzten neun Tagen stets mindestens ein Spieler positiv getestet, darunter Quarterback Lamar Jackson. Insgesamt fanden sich in dem Zeitraum 22 Spieler auf der Covid-Liste der NFL, auf der Infizierte und erste Kontaktpersonen landen, wieder.

Weitere Spielverlegungen für Ravens und Steelers

Die erneute Verschiebung der Partie sorgt dafür, dass auch die Spiele in der darauffolgenden Woche verschoben wurden.

Das für Sonntag geplante Spiel der Steelers gegen das Washington Football Team steigt nun am Montag um 17.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MEZ).

Das bereits auf Montag verschobene Duell der Ravens gegen die Dallas Cowboys findet nun am Dienstag um 20.05 Uhr Ortszeit (2.05 Uhr MEZ) statt.

Die NFL erklärte die Spielverlegungen in einem Statement wie folgt: "Diese Entscheidungen wurden in Absprache mit ärztlichen Sachverständigen mit einer Fülle an Vorsicht getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Spieler, Trainer und des Spieltags Personals sicherzustellen."