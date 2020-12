Green Bay (SID) - Football-Profi Equanimeous St. Brown (24) hat als erst dritter Deutscher einen Touchdown in der US-Profiliga NFL erzielt. Beim 40:14-Sieg seiner Green Bay Packers gegen die Tennessee Titans fing der gebürtige US-Amerikaner einen Pass von Star-Quarterback Aaron Rodgers über 21 Yards zum zwischenzeitlichen 12:0. Zuvor war nur dem inzwischen zurückgetretenen Markus Kuhn und Jakob Johnson von den New England Patriots ein Touchdown gelungen.

Die Packers, die nun bei 12 Siegen und drei Niederlagen stehen, hatten sich bereits vor der Partie gegen die Titans die Teilnahme an den Play-offs gesichert. Wide Receiver St. Brown spielt seit 2018 in der NFL und wurde im gleichen Jahr von den Packers in der sechsten Runde des Talente-Drafts gezogen. Der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners hat außerdem zwei Brüder, die ebenfalls als Passempfänger Football spielen.