Diese Partie war eine der spektakulärsten der bisherigen NFL-Saison - und das vor allem dank der Gala eine Mannes: (SERVICE: Alle Ergebnisse und Spiele)

In einem furiosen Monday Night Game haben die Baltimore Ravens die Cleveland Browns mit 47:42 (7:7, 14:7, 13:6, 13:22) die Oberhand behalten und dank Matchwinner Lamar Jackson die Chancen auf eine Playoffs-Teilnahme gewahrt. (SERVICE: Die NFL-Tabelle)

Bis kurz vor Schluss wog das wilde Duell im FirstEnergy Stadium in Cleveland hin und her, wirkten mal die Ravens, mal die Gastgeber auf der Siegerstraße. Am Ende jubelten aber die Gäste, weil ihr Star-Quarterback derart überragte.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Jackson war von den Browns zu keinem Zeitpunkt wirklich zu bändigen, glänzte sowohl durch sein Spiel am Boden (124 YDS, 2 TD) als auch in der Luft (7/12, 125 YDS, TD).

Lamar Jackson als Matchwinner der Ravens

Kurios: Zwischenzeitlich musste der 23-Jährige das Spielfeld unter Krämpfen verlassen, wurde dabei durch Trace McSorley ersetzt - um dann wiedererstarkt zurückzukehren und auch für das den Erfolg besiegelnde Field Goal von Justin Tucker verantwortlich zu schreiben.

MEHR IN KÜRZE!