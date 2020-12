Es lief bislang nicht so für die Los Angeles Chargers. Kein Team verspielte in der laufenden NFL-Saison so oft eine Führung wie die Truppe von Head Coach Anthony Lynn.

Und auch im Thursday Night Game zum Auftakt des 15. NFL-Spieltages wäre es fast soweit gewesen. Noch Mitte des vierten Viertels lagen die Chargers gegen die Las Vegas Raiders mit sieben Punkten in Führung, ehe Raiders-Spielmacher Marcus Mariota mit einem Touchdown-Lauf, und Kicker Daniel Carlson mit dem Extrapunkt, den 24:24-Ausgleich und damit die Overtime erzwangen.

Dort gelang es dem Team mit Piratenkopf im Logo zunächst auch die ersten Punkte auf das Scoreboard zu bringen, es reichte aber lediglich zu einem Field Goal.

Rund eineinhalb Minuten vor Ablauf der Overtime kam dann der große Moment von Justin Herbert. Der Chargers-Quarterback, der er im Frühjahr gedraftet wurde, konnte den Ball via Lauf über ein Yard in die Endzone befördern und damit das Spiel zugunsten seiner Mannschaft entscheiden.

Schlussendlich gewannen die Chargers mit 30:27.

