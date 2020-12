In der NFL spitzt sich der Kampf um die Playoffs immer mehr zu.

Zwei Wochen vor dem Ende der Regular Season stehen erst sieben von 14 Playoff-Teilnehmern fest. In der AFC sind das die Kansas City Chiefs, Buffalo Bills und die Pittsburgh Steelers, in der NFC stehen die Green Bay Packers, New Orleans Saints, Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady in der Postseason.

Zahlreiche Teams haben noch die Chance auf den Playoffzug aufzuspringen. Am Sonntag könnten bereits weitere Entscheidungen fallen (NFL, Woche 16: Alle Spiele um 19 Uhr in den LIVESCORES).

Seahawks und Rams im Endspiel in NFC West

Hochbrisant ist das Duell der Seattle Seahawks (10-4) und Los Angeles Rams (9-5). In diesem geht es nicht nur um den Titel der NFC West. Derzeit haben die Seahawks die besseren Chancen dazu. Sollten sie die Rams schlagen, gewinnen sie nicht nur ihre Division, sondern sichern sich auch das Heimrecht in der 1. Playoff-Runde sichern. Für die Rams stehen die Chancen auf die Playoffs auch bei einer Niederlage noch gut.

Spannend ist auch die Situation in der NFC East. Hier können mit dem Washington Football Team (6-8), den New York Giants (5-9), Dallas Cowboys (5-9) und Philadelphia Eagles (4-9-1) noch alle Teams in die Playoffs einziehen. Washington kann mit einem Sieg gegen die Carolina Panthers (4-10) dem Playoffeinzug einen großen Schritt näher kommen.

Für Titelverteidiger Kansas City Chiefs geht es gegen die Atlanta Falcons um Platz eins in der AFC. Gewinnt das Team von Quarterback Patrick Mahomes, geht es mit einem Freilos in die Playoffs und hat zudem Heimrecht durch die gesamten Playoffs.

Die Green Bay Packers (11:3) empfangen die Tennessee Titans. Mit einem Sieg wären Aaron Rodgers & Co. Platz eins in der NFC einen großen Schritt nähergekommen.

Die Spiele am Sonntag im Überblick:

Baltimore Ravens - New York Giants

Houston Texans - Cincinnati Bengals

Jacksonville Jaguars - Chicago Bears

New York Jets - Cleveland Browns

Kansas City Chiefs - Atlanta Falcons

Pittsburgh Steelers - Indianapolis Colts

Washington Football Team - Carolina Panthers

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams

Los Angeles Chargers - Denver Broncos

Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles

Green Bay Packers - Tennessee Titans

