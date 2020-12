Ein Einbrecher hat es sich offenbar in einer Villa von Tom Brady gemütlich gemacht.

Laut einer AP-Mitteilung überraschte die Polizei in Brookline, Massachusetts, in der Nähe von Boston den Eindringling in dem Anwesen des NFL-Stars. Die Beamten trafen den 34 Jahre alten Obdachlosen auf einer Couch im Keller an.

Eine Sicherheitsfirma hatte die Polizei alarmiert, nachdem auf den Kameras eine Person zu sehen war, die sich Zutritt zu dem leerstehenden Brady-Anwesen verschafft hat.

Der früherer Quaterback der New England Patriots zog nach seinem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers mit seiner Familie nach Florida.