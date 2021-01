DeVonta Smith von der University of Alabama hat als erster Wide Receiver seit 30 Jahren die Heisman Trophy für den besten Spieler im College-Football erhalten. Der 22-Jährige gilt als einer der ersten potenziellen Picks für den Draft der National Football League (NFL) Ende April in Cleveland/Ohio.

Klarer Favorit für die Auswahl an Position eins, an der die Jacksonville Jaguars als schlechtestes NFL-Team der Saison auf die besten Talente des Jahres zugreifen, ist dennoch Quarterback Trevor Lawrence (21/Clemson). 2020 hatten die Cincinnati Bengals Quarterback Joe Burrow an Nummer eins ausgewählt.

SID nt fk