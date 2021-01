Für den deutschen Football-Profi Equanimeous St. Brown von den Green Bay Packers ist sein Teamkollege Aaron Rodgers der beste Quarterback der NFL.

Wie der Wide Receiver im SID-Interview verriet, sieht er Rodgers auch im Vergleich mit der Legende Tom Brady vorne: "Ich weiß, er hat nicht so viele Super Bowls gewonnen, aber als Quarterback, als Spieler, glaube ich, ist Aaron Rodgers besser."

St. Brown spielt im dritten Jahr in Green Bay und gerät, wenn es um seinen Ballverteiler geht, ins Schwärmen. Es sei "eine Ehre, Bälle von ihm fangen zu dürfen".

Rodgers sei ein "guter Leader, der weiß, was er möchte. Und er erklärt sehr gut, was er möchte", sagte der 24-Jährige. (Alles zur NFL)

Am Sonntag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen von Rodgers und Brady: Die Packers spielen im Duell um den Einzug in den Super Bowl (7. Februar in Tampa) gegen Brady und seine Tampa Bay Buccaneers. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

St. Brown ist optimistisch: "Ich glaube, wir werden gewinnen. Wie hoch, weiß ich nicht."