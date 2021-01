Die Playoff-Teilnehmer in der NFL sind nun vollständig!

Das Washington Football Team hat mit einem 20:14-Sieg über die Philadelphia Eagles erstmals seit 2015 die NFC East gewonnen und sich damit den letzten Platz in den Playoffs gesichert. Washington ist erst der dritte Division-Champion mit einer negativen Bilanz am Saisonende. Zuletzt war das bei den Seattle Seahawks in der Saison 2010 der Fall.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Den Einzug in die Playoffs erkämpfte sich Washington mit fünf Siegen aus den vergangenen sieben Spielen und beendete die Saison somit ein Spiel vor den New York Giants. (Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Washington gegen Bucs gefordert

Gegen die Eagles tat sich Washington lange schwer und das obwohl Philadelphia auf gleich zehn Starter verzichten musste. Aber Washington hatte selbst Probleme, da Starting-Quarterback Alex Smith durch eine Zerrung in der rechten Wade gebremst wurde.

Der 36-Jährige wurde dreimal gesacked und leistete sich zwei Interceptions. Insgesamt brachte Smith 22 von 32 Pässen für 162 Yards an den Mann und warf zwei Touchdowns. Nach einem Field Goal im letzten Viertel musste Washington den Vorsprung letztlich nur noch über die Zeit bringen.

Für Washington ist es erst die sechste Playoffs-Teilnahme seit Besitzer Dan Snyder das Team 1999 kaufte. Seit 2005 konnte die Franchise kein Playoff-Spiel mehr gewinnen. In der ersten Runde empfängt Washington in der Nacht auf Sonntag die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady. (SERVICE: NFL-Tabelle)

Colts sichern sich Playoff-Ticket

Auch die Indianapolis Colts dürfen jubeln.

Mit einem 28:14-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars sicherte sich die Franchise noch ein Ticket für die Playoffs. Matchwinner war Rookie-Running-Back Jonathan Taylor, der mit 253 Yards einen Franchise-Rushing-Rekord aufstellte.

Die 253 Yards übertrafen den bisherigen Rekord von Edgerrin James (219 Yards), der am 15. Oktober 2000 gegen die Seattle Seahawks aufgestellt wurde. Der 21-Jährige ist erst der fünfte Rookie in der Geschichte der Colts, der in einer Saison 1.000 Yards erlief.

Bildergalerie Die wertvollsten Teams der Welt laut Forbes 27 Bilder

Colts treffen auf Buffalo Bills

Für die Colts, die mit einer 11:5-Bilanz die Saison mit einem Rekord beenden, ist es erst die zweite Playoff-Teilnahme seit 2014. "Elf Siege in einer Saison - das ist eine großartige Leistung, die nicht leicht zu erreichen ist", sagte Colts-Trainer Frank Reich. "Eine große Chance, das ist das, was wir wollten. Das war der erste Schritt, das erste Ziel."

Und weiter: "Wir haben das von Tag eins im Trainingslager an gesagt, wir glauben, dass wir ein Team haben, das gut genug ist, um alles zu gewinnen. Das muss damit beginnen, in die Playoffs zu kommen und jetzt, wo wir hier sind, ist das unsere Überzeugung."

Indianapolis trifft in der ersten Runde der Playoffs auswärts auf die Buffalo Bills. Den Titel in der AFC South sicherten sich derweil die Tennessee Titans mit einem 41:38-Sieg gegen die Houston Texans.